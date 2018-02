AMS-Mitarbeiter bekommen Wut häufig zu spüren

Inventar in Kufstein demoliert

In elf Fällen kam es zu teils massiven Drohungen, die sich direkt an Berater richteten – etwa durch Ankündigung eines tätlichen Angriffs. Drei Drohungen gingen an das AMS im Allgemeinen. Zwölf Angriffe erfolgten schriftlich – via SMS, E-Mails oder Briefe. Zu Tätlichkeiten (stoßen, schlagen, etc.) kam es je einmal in Innsbruck und in Schwaz. Zwei AMS-„Kunden“ ließen hingegen ihrer Zerstörungswut freien Lauf und demolierten Inventar – passiert in Kufstein.