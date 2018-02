Scheinehe: Serbe und Rumänin flogen auf

Erst im vergangenen Frühjahr konnte eine aufmerksame Standesbeamtin in Mattighofen verhindern, dass ein Türke und eine in Salzburg lebende Rumänin eine Scheinehe schließen. Ihr war aufgefallen, dass die beiden schon am Standesamt in Salzburg abgewiesen worden sind. Das Strafmaß für eine Scheinehe beträgt bis zu einem Jahr Haft.