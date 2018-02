14. Streich! Märchen der Jungbullen geht weiter

Die sahen ein temporeiches Spiel, in dem Luca Meisl nach einem Szoboszlai-Freistoß die Führung besorgte (14.). Ein Patzer von Goalie Zynel ermöglichte Leaos Ausgleich (18.), ehe Sturm per Weitschuss nachlegte (24.). Die Jungbullen leisteten sich danach einige Fehler, gingen glücklich mit einer Führung in die Pause.