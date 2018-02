Tierhasser schoss mit Luftdruckgewehr auf Katzen

Am 30. Dezember war in Köflach, Ortsteil Pichling, der Kater Laszlo von einem Unbekannten angeschossen worden. Das 13 Jahre alte Tier verendete vier Tage später. Wie sich herausstellte, verwendete der Schütze ein Luftdruckgewehr, mit dem er aus der Nähe gefeuert haben muss. Das Projektil wurde nun mit jedem verglichen, das im Juli im selben Ort eine Katze verletzt hatte. Die Übereinstimmung lässt den Schluss zu, dass es jedes Mal der gleiche Täter war. Hinweise zum Tierhasser bitte an die Polizei,  059 133 6193.