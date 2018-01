Ein Kompass durch das Pflege-Dickicht

Die Herausforderungen sind also groß. „Unser Bezirk wächst, damit auch die Zahl der Pflegebedürftigen“, schildert auch der Weizer Bezirkshauptmann Rüdiger Taus. In seiner Behörde wurde jetzt eine „Pflegedrehscheibe“ installiert, an die sich Betroffene und ihre Angehörigen wenden können. Konkret ist das eine diplomierte Pflegerin mit Zusatzausbildungen, neudeutsch "Case- und Care-Managerin" genannt. Ziel der Beratungen ist es, die individuell beste Betreuung für jeden Fall zu finden. Manchmal kann eine 24-Stunden-Betreuung gar nicht notwendig sein, es reichen beispielsweise Besuche eines mobilen Dienstes. Taus: "Ich erwarte mir eine Kostensenkung oder zumindest eine gleichbleibende Kostenentwicklung." In den vergangenen Jahren sind die Kosten im Sozialbereich ja geradezu explodiert.