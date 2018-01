Fachhochschule zielt auf den „Doktortitel“ ab

Dafür sind neue Master-Studiengänge in Planung – vor allem in den IT- und Technik-Bereichen. Fachspezifische Lehrgänge wie „Human Computer Interaction“, wo das Zusammenspiel zwischen Mensch und Computer erforscht wird. Oder „Medical Biology“, der gemeinsam mit der Uni Salzburg angeboten wird und biomedizinische Spezialgebiete wie Molekularbiologie, Genetik oder Virologie streift.