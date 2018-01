ÖVP-Platzhirsch auf der Suche nach alter Stärke

Um die glorreichen ÖVP-Zeiten zu finden, muss man etwas weiter in die Geschichte zurückblicken - und dann sind sie vor allem mit dem legendären Langzeitlandeshauptmann Eduard Wallnöfer verbunden. Unter seiner Regentschaft hatten die Schwarzen in Tirol stets über 60 Prozent eingefahren. Erstmals unter die 60-Prozent-Marke fiel die ÖVP bei der Wahl 1989. Mit einem satten Minus von 15,92 Prozentpunkten standen die Schwarzen plötzlich mit 48,72 Prozent da. Die Absolute in Mandaten konnte aber gehalten werden.