Grazerin schafft es auf begehrte „Forbes“-Liste

Pirker ist Assistentin am Institute of Interactive Systems and Data Science der TU Graz. Im Zuge ihrer Doktorarbeit – die sie in Zusammenarbeit mit dem „MIT“, dem Massachusetts Institute of Technology, einer der renommiertesten Technik-Unis auf der Welt, geschrieben hat – hat sie ein virtuelles Labor entwickelt, in dem man Experimente ausprobieren kann, die normalerweise nur schwer oder gar nicht durchführbar sind, weil sie entweder zu gefährlich oder zu teuer sind. Damit schaffte es die Grazerin auf die „Forbes“-Liste. „Ich habe die Liste immer schon cool gefunden. Selbst darauf zu stehen ist eine große Ehre“, sagt sie dazu.