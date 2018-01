Steirer Tierskandal: Keine lückenlose Kontrolle!

"Das Quieken unzähliger Ratten, überall haben Hunderte Schnauzen herausgeschaut. Ich hab ja schon viel erlebt, aber sowas..." – auch die Tierschutzombudsfrau Barbara Fiala-Köck war von den Gegebenheiten vor Ort tief erschüttert. Die überlebenden Tiere sind am Mittwoch abtransportiert und in Quarantäne untergebracht worden. Die Rolle des zuständigen Amtstierarztes muss jetzt dringend geklärt werden. Er hatte zwar im Dezember den Betrieb wegen Schafsräude gesperrt und Auflagen erteilt. Die waren jedoch bei einer Nachschau am 4. Jänner nicht eingehalten worden. Dennoch hatte der Veterinär weder erneut kontrolliert noch, wie der zuständige Bezirkshauptmann Burkhard Thierrichter einräumen muss, nachgefragt.