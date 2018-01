Die Würfel für Fliegerhorst Aigen fallen bis 2020

Unsicherheit ist – ganz im Gegensatz zu vergangenen Jahren – nicht zu spüren. Schon Kunaseks Vorgänger Hans Peter Doskozil (SP) bekannte sich zum Standort mit aktuell 243 Mitarbeitern (davon 188 Soldaten), daran hält auch Kunasek fest. Er will, dass in Aigen weiterhin Aufgaben wie Rettungs- und Bergeflüge oder auch Lawinensprengungen (dieser Tage zum Beispiel in Oppenberg und der Unterlaussa) durchgeführt werden.