Chihuahua-Hündchen durch die Luft katapultiert

Die Hitze. Oder ein Unfall. Alles andere jedenfalls sei schuld am Tod von Chihuahua "Pipi". Nur er will es nicht gewesen sein, der das Hündchen mit dem Fuß durch die Luft katapultierte und ihm so den Tod brachte. Und an noch so einigem will er nicht schuld sein, der angeklagte Künstler in Wien.