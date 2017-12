Hund überfahren: Schock bei Feier des Setter Clubs

"Fahrzeuglenker fragt, was denn das sei"

Vor dem Fest in der Burgtaverne war ein gemeinsamer Spaziergang mit den Vierbeinern geplant. „Wir warteten in kleinen Gruppen, bis alle angekommen waren. Plötzlich brauste ein größerer Geländewagen von Leobendorf kommend in die Mitte des Parkplatzes. Der Lenker fragte den Präsidenten des Setter Clubs, was denn das sei“, erinnert sie sich. Dieser habe den Mann über die Veranstaltung und die seit zwei Monaten bestehende Reservierung in der Burgtaverne informiert.