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Marko Arnautovic freut sich auf die WM-Endrunde und möchte mit der ÖFB-Auswahl so weit wie ...
Arnautovic im Talk:
Gute Testspiele, WM-Träume und Zukunftsperspektive
Carney Chukwuemeka
Rangnick-Anmerkung
BVB nachlässig? Nun äußert sich Chukwuemeka selbst
David Alaba wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt.
Test gegen Südkorea
Zurück! 30 Minuten reichten für Davids Lächeln
Teamchef Ralf Rangnick hat nun die Qual der Wahl.
1:0 gegen Südkorea
Rangnick: „Keine leichte Aufgabe für den Teamchef“
Marcel Sabitzer
Jetzt jagt er Herzog
Matchwinner! Sabitzer trifft auch gegen Südkorea
Das ÖFB-Team jubelte über den 1:0-Heimsieg gegen Südkorea.
Erfolgreicher WM-Test
Rekord! Österreich gewinnt auch gegen Südkorea
Herbert Prohaska, Andreas Herzog, Ingrid Thurnher und Rainer Pariasek.
Jetzt fix
Andreas Herzog wird während der WM ORF-Experte!
Videos
Folge von Montag
Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
Marcel Sabitzer
Jetzt jagt er Herzog
Matchwinner! Sabitzer trifft auch gegen Südkorea
Das ÖFB-Team jubelte über den 1:0-Heimsieg gegen Südkorea.
Erfolgreicher WM-Test
Rekord! Österreich gewinnt auch gegen Südkorea
Herbert Prohaska, Andreas Herzog, Ingrid Thurnher und Rainer Pariasek.
Jetzt fix
Andreas Herzog wird während der WM ORF-Experte!
Von links: „Krone“-Geschäftsführer Gerhard Valeskini, ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick, Christoph ...
Im Happel-Stadion
Die „Krone“ ehrt Fußballer und Trainer des Jahres
Können Patrick Pentz und Co. auch heute gegen Südkorea überzeugen?
Test-Schlager in Wien
Die Aufstellung: So startet ÖFB-Elf gegen Südkorea
Christoph Baumgartner ist „Krone“-Fußballer des Jahres.
Leser haben gewählt!
Baumgartner ist „Krone“-Fußballer des Jahres
Marko Arnautovic verhandelt weiterhin mit Alexander van der Bellen.
Neuer Feiertag?
Arnautovic verhandelt weiterhin mit Van der Bellen
Tobias Lawal
Adduktorenprobleme
Auch Abschlusstraining ohne ÖFB-Goalie Lawal
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