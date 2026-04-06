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Von 2006 bis 2021 war Löw Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft. 
Pension muss warten
Bald Teamchef bei WM? Das
sagt Weltmeister Löw selbst
Jogi Löw
Seit 2021 ohne Job
Comeback? Jogi Löw verhandelt mit WM-Teilnehmer!
Österreichs Startelf vom Testspiel gegen Ghana
FIFA-Weltrangliste
ÖFB-Team weiter auf Platz 24 ++ Frankreich führt
Carney Chukwuemeka
Rangnick-Anmerkung
BVB nachlässig? Nun äußert sich Chukwuemeka selbst
Österreichs Start-Elf gegen Südkorea
Noten zum Länderspiel:
Eine starke Rückkehr mit dem Assist als Höhepunkt
Teamchef Ralf Rangnick hat nun die Qual der Wahl.
1:0 gegen Südkorea
Rangnick: „Keine leichte Aufgabe für den Teamchef“
Marcel Sabitzer
Jetzt jagt er Herzog
Matchwinner! Sabitzer trifft auch gegen Südkorea
Videos
Folge von Montag
Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
Österreichs Start-Elf gegen Südkorea
Noten zum Länderspiel:
Eine starke Rückkehr mit dem Assist als Höhepunkt
Teamchef Ralf Rangnick hat nun die Qual der Wahl.
1:0 gegen Südkorea
Rangnick: „Keine leichte Aufgabe für den Teamchef“
Marcel Sabitzer
Jetzt jagt er Herzog
Matchwinner! Sabitzer trifft auch gegen Südkorea
Das ÖFB-Team jubelte über den 1:0-Heimsieg gegen Südkorea.
Erfolgreicher WM-Test
Rekord! Österreich gewinnt auch gegen Südkorea
Die Deutschen gewannen im Testspiel gegen Ghana knapp mit 2:1.
Pfiffe gegen DFB-Star
Aufreger nach Sieg: „Ist für Deutschland unwürdig“
Otto Addo ist nicht mehr Teamchef von Ghana.
Reißleine gezogen
Vier Stunden nach Abpfiff: Ghana feuert Trainer!
Deniz Undav traf in Minute 88 zum 2:1-Sieg der Deutschen. 
ÖFB-Team gewann 5:1
Undav rettet Deutschland Heimsieg gegen Ghana
„Krone“-Stopplicht
Wie ein Strudelteig
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