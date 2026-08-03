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Der Druck auf FIFA-Boss Gianni Infantino wird immer größer.
Die Luft wird immer dünner
Zwei Optionen: So könnte
FIFA-Boss Infantino stürzen
Gianni Infantino
Erste Sofortmaßnahme
So will Infantino Beziehungen zu Verbänden glätten
Javier Tebas
„Spitze des Eisbergs“
Liga-Boss fordert offen Rücktritt von Infantino
Vozinha steht auch nach der Weltmeisterschaft im Fokus. 
Wechsel wohl geplatzt
Irre Transfer-Wende! WM-Held ändert seine Pläne
Gianni Infantino und Co. erhöhen den Druck. Nehmen schon bald 64 Mannschaften an der ...
FIFA erhöht den Druck
Plan verworfen – aber eine Änderung wird konkreter
An den Wettbewerben der FIFA könnte bald ordentlich herumgewerkelt werden …
Mehrwert nachhaltig?
Jetzt will FIFA in Studie eine 64er-WM ausloten!
Ärger um eine Verletzung von Barca-Kicker Frenkie de Jong.
Bei WM verletzt
Barca-Fans wütend! Kicker wehrt sich emotional
Videos
Folge von Sonntag
Ausreden vorbei: Jetzt bewegen wir uns gemeinsam!
Auszeit auf Mallorca
Kuschel-Alarm! Zverev und Thomalla im Liebesurlaub
Folge von Samstag
Mit einem guten Gefühl ins Wochenende starten
Hansi Flick
Nach Barcelona-Remis
„Nicht so gut!“ Flick kritisiert Debütant Adeyemi
Gianni Infantino und Co. erhöhen den Druck. Nehmen schon bald 64 Mannschaften an der ...
FIFA erhöht den Druck
Plan verworfen – aber eine Änderung wird konkreter
An den Wettbewerben der FIFA könnte bald ordentlich herumgewerkelt werden …
Mehrwert nachhaltig?
Jetzt will FIFA in Studie eine 64er-WM ausloten!
Ärger um eine Verletzung von Barca-Kicker Frenkie de Jong.
Bei WM verletzt
Barca-Fans wütend! Kicker wehrt sich emotional
FIFA-Boss Gianni Infantino kann sich eine WM mit 64 Mannschaften durchaus vorstellen.
CONMEBOL prescht vor
Noch größere WM? Verband mit klarer Ansage an FIFA
Lionel Messi badet Lamine Yamal – ein Bild für die Fußball-Götter …
Fotograf über Kultbild
Hier badet Messi Spaniens Jungstar Lamine Yamal!
Sebastien Migne
Trotz Achtungserfolg
Nächster WM-Teilnehmer trennt sich von Teamchef
Arne Slot soll das Nationalteam der Niederlande übernehmen. 
Niederländer berichten
Slot vor Teamchef-Deal, Liverpool zahlt obendrauf
Schiedsrichter Turpin hatte im Viertelfinale zwischen Norwegen und England schwierige ...
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Strittige WM-Pfiffe
TV-Schiri: „Weiß auch nicht, was ich glauben soll“
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