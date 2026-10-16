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Der ÖFB-Auswahl droht noch die Teilnahme am Interkontinental-Play-off.
WM zum Greifen nah, aber …
ÖFB-Damen droht die Rolle
des „unglücklichen Siegers“
Großer Jubel bei den ÖFB-Frauen nach dem klaren Sieg gegen den Kosovo. 
Sieg gegen den Kosovo
Eiskalt! WM-Traum der ÖFB-Frauen lebt weiter
Österreichs Damen gewinnen im Kosovo.
Später Sieg am „Acker“
ÖFB-Team macht ersten großen Schritt Richtung WM
Austrias Kirchberger ( li.), Schöffel und Co. beim Training in Pristina
Sport Tv Logo
Wieder Duell im Kosovo
„Acker“ der Männer ist für ÖFB-Frauen kein Problem
Sarah Zadrazil und Marie Höbinger
Im WM-Playoff
Zadrazil und Höbinger feiern Rückkehr ins ÖFB-Team
Annabel Schasching
Deutscher Cup
Annabel Schasching trifft bei Leipzig-Sieg
Es ist ein großartiger Kampf gewesen, den die Austrianerinnen den Damen des FC Chelsea geliefert ...
Bei 0:1 in Damen-CL
Bärenstarke Austria liefert Chelsea großen Kampf!
Videos
Janine Flock mit ihrem „Niki“.
Niki für Skeleton-Star
Olympiasiegerin Flock ist Sportlerin des Jahres
Dominik Schmid
Interview im Video
Schmid: „Ich bin kein Ballon-d‘or-Verteidiger“
Stephan Embacher (re.) erhielt den „Niki“ für den „Aufsteiger des Jahres“ von Gregor ...
ÖSV-Adler geehrt
Embacher ist Österreichs Aufsteiger des Jahres
Gala-Gast im Talk
Kühbauer scherzt: „Das könnt ihr euch aufmalen“
Austrias Kirchberger ( li.), Schöffel und Co. beim Training in Pristina
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Wieder Duell im Kosovo
„Acker“ der Männer ist für ÖFB-Frauen kein Problem
Sarah Zadrazil und Marie Höbinger
Im WM-Playoff
Zadrazil und Höbinger feiern Rückkehr ins ÖFB-Team
Annabel Schasching
Deutscher Cup
Annabel Schasching trifft bei Leipzig-Sieg
Es ist ein großartiger Kampf gewesen, den die Austrianerinnen den Damen des FC Chelsea geliefert ...
Bei 0:1 in Damen-CL
Bärenstarke Austria liefert Chelsea großen Kampf!
Tor der Woche
Ein Treffer schöner als der andere – jetzt voten!
Irene Fuhrmann im Talk mit der „Krone“
Ex-Teamchefin Fuhrmann
„Vermisse es schon, mit einem Team zu arbeiten“
Champions League
Zadrazil mit Bayern-Frauen nur 2:2 gegen Man City
Sarah Zadrazil
Nach Verletzung
Zadrazil trifft bei 5:2-Sieg der Bayern-Frauen
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