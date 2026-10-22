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Tomas Simkovic (2.v.li.) wurde 2013 mit den „Veilchen“ Meister, managt jetzt in Hainburg.
Simkovic, Gager und Co.
Diese Ex-Profis dirigieren
jetzt im Fußball-Unterhaus!
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Simkovic, Gager & Co.
Diese Ex-Profis dirigieren jetzt im Unterhaus!
Tor der Woche
Ein Treffer schöner als der andere – jetzt voten!
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Im burgenländischen Unterhaus wird es zukünftig wohl keine 2. Klassen mehr geben. Der Verband ...
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