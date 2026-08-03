Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Deutliche Worte von WSG-Trainer Philipp Semlic
Ärger in der Bundesliga
Trainer entschuldigt sich:
„Das ist sehr, sehr peinlich!“
Fenerbahce um Jayden Oosterwolde (l.) setzte sich gegen Zabrze durch.
Champions-League-Quali
Topklub Fenerbahce ist Sturms nächster Gegner
Sturms Spieler um Tor-Debütant Seidl ließen sich feiern.
Stimmen zum Sturm-Sieg
„Dienstag, Mittwoch! Davon träumst du als Kind!“
Jürgen Heil mit Torschütze Emran Soglo
Europa League nun fix
Sturm gewinnt erneut! Traum von Königsklasse lebt
Die Fans sind begeistert: Sturm Graz feiert einen perfekten Saisonstart!
Gegner „aufgefressen“
Bei Sturms Torlawine wurde es richtig kitschig
Jürgen Heil erzielte den Treffer zum 4:0-Endstand.
Champions-League-Quali
Grazer wie entfesselt! Sturm überrollt die Hearts
Sturm Graz will in die Champions League. 
Champions League
Sturm Graz kennt mögliche nächste Quali-Gegner
Videos
Folge von Sonntag
Ausreden vorbei: Jetzt bewegen wir uns gemeinsam!
Auszeit auf Mallorca
Kuschel-Alarm! Zverev und Thomalla im Liebesurlaub
Folge von Samstag
Mit einem guten Gefühl ins Wochenende starten
Hansi Flick
Nach Barcelona-Remis
„Nicht so gut!“ Flick kritisiert Debütant Adeyemi
Die Fans sind begeistert: Sturm Graz feiert einen perfekten Saisonstart!
Gegner „aufgefressen“
Bei Sturms Torlawine wurde es richtig kitschig
Jürgen Heil erzielte den Treffer zum 4:0-Endstand.
Champions-League-Quali
Grazer wie entfesselt! Sturm überrollt die Hearts
Sturm Graz will in die Champions League. 
Champions League
Sturm Graz kennt mögliche nächste Quali-Gegner
Gegen Dynamo Kiew gab‘s für den LASK ein 0:2.
Sport Tv Logo
Test gegen Fenerbahce
Türkische Startruppe als Prüfstein für den LASK!
Robert Lewandowski hat sich vom FC Barcelona schon verabschiedet, seine Frau macht die halbe ...
Transfer-Wirbel
„Türkei wird‘s!“ Was heißt das, Frau Lewandowska?
Seit 2019 kickt Rafael Leao für die AC Milan. 
„Es ist Zeit“
Nach sieben Jahren: Leao plant Abschied von Milan
Dorgeles Nene spielte vergangene Saison für Fenerbahce.
Einen Titel geholt
Ex-Bulle musste nach Saisonfinale auf OP-Tisch
Mohamed Salah könnte bald für Fenerbahce Istanbul auflaufen.
Nach Liverpool
Mo Salah: Plötzlich scheint die Türkei ein Thema
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf