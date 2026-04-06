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Brachte 2024 den GAK in die Bundesliga, jetzt übernimmt Gernot Messner die abstiegsgefährdeten ...
Kärntner zögerte
Messner Coach in Zürich:
„Das kam so unerwartet!“
Gerald Scheiblehner ist nicht mehr Trainer der Grasshoppers Zürich. 
Ein Kärntner übernimmt
Grasshoppers Zürich trennen sich von Scheiblehner
Sara Grabovac (re.) und Salzburg gewannen bei Blau-Weiß.
Frauen Cup
Salzburgs Frauen dürfen jetzt vom Finale träumen
Auf dem Gelände des FC Bayern in der Münchner Säbener Straße gibt es für das Profi-Team einen ...
Überraschender Neuer
Bayern München tütet ersten Winter-Transfer ein!
Maximilian Ullmann 2022 im Rapid-Dress
„Freue mich sehr!“
Ex-Rapid-Ass wechselt zu Schweizer Rekordmeister!
Gerald Scheiblehner
Würste & Brote fliegen
Wilde Szenen! Scheiblehner legt sich mit Fans an
Videos
Folge von Montag
Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
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