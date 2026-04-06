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Folge von Montag
Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
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