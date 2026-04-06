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Im Tal der Tränen: Italien verpasst zum dritten Mal in Serie die WM.
Wieder keine WM ...
Horror-Hattrick perfekt!
Italien im Tal der Tränen
Wer hätte das nach der verpatzten Quali-Gruppenphase gedacht: Die Schweden fahren zur ...
Nach Krimi gegen Polen
In Quali-Gruppe sieglose Schweden fahren zur WM!
Kosovos Nationalteam dürfe sich bei einer erfolgreichen WM-Qualifikation auch über eine ...
Spendable Regierung
Foda-Team winkt bei WM-Teilnahme Millionenprämie
Kosovos Teamchef Franco Foda
Playoff-Finale fixiert
Kosovo-Märchen von Ex-ÖFB-Coach Foda geht weiter!
Valon Berisha sah den Unfall im Rückspiegel und eilte sofort zu Hilfe.
Nach schwerem Unfall
Ex-LASK-Star musste seinen Cousin sterben sehen
Franco Foda
Gegner in der NL
Kosovo-Teamchef Foda: ÖFB-Team „kein Wunschlos“
Franco Foda trifft mit dem Nationalteam des Kosovo in der Nations League unter anderem auf ...
Gastspiel in Hartberg
Altacher will zurück ins Team von Franco Foda
Videos
Folge von Montag
Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
Valon Berisha sah den Unfall im Rückspiegel und eilte sofort zu Hilfe.
Nach schwerem Unfall
Ex-LASK-Star musste seinen Cousin sterben sehen
Franco Foda
Gegner in der NL
Kosovo-Teamchef Foda: ÖFB-Team „kein Wunschlos“
Franco Foda trifft mit dem Nationalteam des Kosovo in der Nations League unter anderem auf ...
Gastspiel in Hartberg
Altacher will zurück ins Team von Franco Foda
Ralf Rangnick
Nations League
Zwei Heimspiele zum Start: ÖFB-Spielplan ist da!
Italien mit Teamchef Gennaro Gattuso trifft in den WM-Playoffs zuerst auf Nordirland.
WM-Playoffs ausgelost
Italien gegen Nordirland, schwieriger Weg für Foda
Franco Foda durfte mit dem Kosovo einen 2:0-Sieg bejubeln.
Es braucht ein Wunder
Foda darf mit Kosovo weiterhin von der WM träumen
Franco Foda
Traum von WM lebt
Entscheidung um Foda-Zukunft als Teamchef gefallen
Bei den Schweden läuft’s einfach nicht rund. 
Teamchef entlassen
„Eine totale Schande!“ WM-Quali wird zum Albtraum
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