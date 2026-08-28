Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Jubel bei den Linzern nach einem historischen Europacup-Abend.
Nach 0:4-Rückstand gegen Celtic
Historische Aufholjagd! LASK
spielt in der Champions League
Deutschlands neues Spielgerät für die Bundesliga und die zweite deutsche Bundesliga
Albtraum für Keeper?
„Ein Flummi“: Diskussion um neuen Bundesliga-Ball
Samstag bestreitet der GAK um Goalie Cican Stankovic gegen Dynamo Dresden den letzten Test vor ...
Sport Tv Logo
Legionär im Anflug:
Der GAK scheint seinen Abräumer gefunden zu haben!
Simon Nesler-Täubl verlängerte seinen Vertrag mit Austria Lustenau.
Aufatmen in Salzburg
Aufsteiger klärt die Zukunft seines Torhüter-Trios
Dynamo Dresden sorgt sich um Lars Bünning.
„Lebensnotwendige“ OP
Hirnblutung! Dresden-Profi auf der Intensivstation
Steffen Baumgart (links, großes Bild) muss gehen – da kann auch Kapitän Christopher Trimmel ...
Bei Union brennt‘s
Trimmel-Klub feuert Trainer, eine Frau übernimmt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Videos
Bundesliga kompakt
Wiener Klubs ohne Europa – Scheiblehner vor Debüt!
Sportkrone Inside
Europacup-Trio, Bayern-Jagd und Barcola-Transfer
FOLGE VON FREITAG
Philipp bewegt: So wichtig ist tägliche Bewegung!
Läuft da was zwischen Luka Doncic und Anja Jenko?
Im selben Lokal
Beziehung mit Luka Doncic? Playboy-Model reagiert
Dynamo Dresden sorgt sich um Lars Bünning.
„Lebensnotwendige“ OP
Hirnblutung! Dresden-Profi auf der Intensivstation
Steffen Baumgart (links, großes Bild) muss gehen – da kann auch Kapitän Christopher Trimmel ...
Bei Union brennt‘s
Trimmel-Klub feuert Trainer, eine Frau übernimmt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Aus der Reihe: Was man im Stadion nicht sehen will ...
Grauenhafte Szenen
Wilde Fan-Ausschreitungen bei Dynamo gegen Hertha!
Hans-Jürgen Kreische verstarb im Alter von 78 Jahren.
Dynamo Dresden trauert
DDR-Legende Hans-Jürgen Kreische mit 78 verstorben
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf