Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Manuel Pfeifer (r.) wirft sich wieder für Hartberg in die Schlacht.
Hartberg rüstet auf:
Der „verlorene Sohn“
ist heimgekehrt
Droht einem deutschen Traditionsverein das Aus? 
Die Zeit läuft davon
Lage immer dramatischer! Traditionsklub am Abgrund
1860-Investor Hasan Ismaik muss gehen.
Nach 15 Jahren
Zwangsabstieg: Kultklub setzt Investor vor die Tür
Für die „Löwen“ geht’s eine Etage runter …
Absturz in 4. Liga
Zwangsabstieg! Deutscher Kultklub verliert Lizenz
Mathew Collins (l.), der Sohn von Rockstar Phil Collins (r.), verlässt Austria Salzburg.
Ab nach Bayern
Collins‘ Sohn wechselt von Salzburg nach München
Den „Löwen“ droht der Absturz in die vierte Liga.
2,7 Mio. Euro fehlen
Traditionsklub bangt: „Kann so nicht weitergehen!“
Während die Münchner „Löwen“ vom Aufstieg in die Zweite Bundesliga träumen, droht der harte ...
Es geht um Millionen
Deutschem Traditionsverein droht jetzt der Absturz
Videos
FOLGE VON FREITAG
Philipp bewegt: So wichtig ist tägliche Bewegung!
Läuft da was zwischen Luka Doncic und Anja Jenko?
Im selben Lokal
Beziehung mit Luka Doncic? Playboy-Model reagiert
Die Stimmen nach dem Aus in der Conference-League-Quali
Austria enttäuscht:
„Bringt nichts, können uns gar nichts drum kaufen“
Karim Konate
Hier im Video:
Konate: „Ich will Milan und Leverkusen bekommen“
Mathew Collins (l.), der Sohn von Rockstar Phil Collins (r.), verlässt Austria Salzburg.
Ab nach Bayern
Collins‘ Sohn wechselt von Salzburg nach München
Den „Löwen“ droht der Absturz in die vierte Liga.
2,7 Mio. Euro fehlen
Traditionsklub bangt: „Kann so nicht weitergehen!“
Während die Münchner „Löwen“ vom Aufstieg in die Zweite Bundesliga träumen, droht der harte ...
Es geht um Millionen
Deutschem Traditionsverein droht jetzt der Absturz
Der übergemäßige Gebrauch von Pyrotechnik sorgte für Chaos und eine Spielunterbrechung.
Finalchaos in Berlin
Bayern-Fan verärgert: „Davon hat keiner etwas“
Die Fans des FC Bayern wurden mit diesem Banner von 1860-Fans böse reingelegt. 
Ärger um Sabotage
Banner-Eklat überschattet Bayerns Meisterfeier!
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf