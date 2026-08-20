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Im Jahr 2025 krönte sich Mjällby AIF völlig überraschend zum schwedischen Meister.
„Keiner glaubte daran“
Warum Salzburgs Gegner nichts zu verlieren hat
Oliver McBurnie, der Mann mit den vielen Tätowierungen, schoss Hull City zurück in die Premier ...
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„Krone“ im Wembley
In der Nachspielzeit 200 Millionen Euro ergattert
Oli McBurnie schießt Hull City in die Premier League.
Tor in Nachspielzeit
Drama pur! Hull City steigt in Premier League auf
Die Beschwerde des FC Southampton wurde abgewiesen.
Beschwerde abgewiesen
Southampton bleibt vom Play-off ausgeschlossen
Daniel Peretz hat unter Trainer Vincent Kompany wohl keine sportliche Zukunft in München. 
Ärger in England
Spionage-Eklat dürfte auch Bayern Millionen kosten
Der Ex-Salzburger Patson Daka (Bildmitte) ist mit Leicester abgestiegen.
Was für ein Absturz!
Zehn Jahre nach Titel muss Leicester in 3. Liga
Andrew Robertson verlässt mit Saisonende den FC Liverpool.
Nach Salah-Abgang
Die nächste Klublegende verlässt den FC Liverpool
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