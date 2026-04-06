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Die Spurs unterlagen im Heimspiel gegen Newcastle
Auch Chelsea stolpert
Tottenham kassiert den nächsten Rückschlag
Antoine Semenyo (l.) und Omar Marmoush von Manchester City
Auch Frauen top
Rekord! So einen Transfer-Winter gab es noch nie
Liverpool holte ein 0:2 auf, verlor am Ende aber 2:3.
Premier League
Liverpool stolpert spät gegen Bournemouth
Antoine Semenyo verlässt Bournemouth und wechselt zu Manchester City.
Werdegang erstaunlich
72 Mio. Euro! City tütet Mega-Wintertransfer ein
Tottenham-Trainer Thomas Frank trank Kaffee aus einem Arsenal-Becher.
Trainer unter Beschuss
Fauxpas! Kaffeebecher lässt die Wogen hochgehen
Manchester City lässt im Titelrennen Federn.
Premier League
Manchester City lässt spät Punkte liegen
Arsenal hat im Titelrennen vorgelegt.
Premier League
Spitzenreiter Arsenal legt im Titelrennen vor
Videos
Folge von Montag
Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
Tottenham-Trainer Thomas Frank trank Kaffee aus einem Arsenal-Becher.
Trainer unter Beschuss
Fauxpas! Kaffeebecher lässt die Wogen hochgehen
Manchester City lässt im Titelrennen Federn.
Premier League
Manchester City lässt spät Punkte liegen
Arsenal hat im Titelrennen vorgelegt.
Premier League
Spitzenreiter Arsenal legt im Titelrennen vor
Pep Guardiola darf wohl bald einen neuen Stürmer in seinen Reihen begrüßen.
Klubs sind sich einig
Neuer Stürmer! ManCity bedient sich bei PL-Gegner
Aus und vorbei: Enzo Maresca muss gehen.
Kommt jetzt Glasner?
Trainer-Knall! Topklub Chelsea zieht die Reißleine
Kobbie Mainoo (l.) und Bruno Fernandes
Auf Instagram geteilt
T-Shirt sorgt für Krach bei Manchester United
Bryan Mbeumo kann’s nicht fassen – Manchester United hat gegen Bournemouth trotz mehrfacher ...
Premier League
ManUtd führt 1:0, 2:1 und 4:3 – siegt aber nicht!
Jubel bei Manchester City
Premier League
Manchester City souverän, Chelsea nur Remis
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