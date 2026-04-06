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Pure Glückseligkeit schaut anders aus als bei Martin Ødegaard ...
Premier League
1:1 nach 1:0! FC Arsenal
verpasst Dreier bei Brentford
Kai Havertz wird den „Gunners“ erneut fehlen.
Nächste Hiobsbotschaft
Kurz nach Comeback: Kai Havertz erneut verletzt
Premier League
Pleite für Crystal Palace, Liverpool verpasst Sieg
Jorgen Strand Larsen scheiterte vom Punkt.
Kommentator schimpft
„Arroganter Schwachsinn“: Hohn für PL-Schlusslicht
Jubel bei Manchester City
Premier League
Manchester City souverän, Chelsea nur Remis
Arsenal bleibt souverän
Premier League
Arsenal und Glasner siegen, Blamage für Chelsea
Videos
Folge von Montag
Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
Jorgen Strand Larsen scheiterte vom Punkt.
Kommentator schimpft
„Arroganter Schwachsinn“: Hohn für PL-Schlusslicht
Jubel bei Manchester City
Premier League
Manchester City souverän, Chelsea nur Remis
Arsenal bleibt souverän
Premier League
Arsenal und Glasner siegen, Blamage für Chelsea
Erling Haaland bejubelt seinen 100. Premier-League-Treffer.
ManCity im Glück
Verrückte Torshow mit historischem Haaland-Treffer
Liverpool kassierte gegen Nottingham eine bittere Heimpleite.
Premier League
Liverpool blamiert sich gegen Kellerkind
Crystal-Palace-Trainer Oliver Glasner
Premier League
Glasner siegt souverän, ManUnited rettet Remis
Arne Slot steckt mit seinen „Reds“ tief in der Krise.
Glasner vertieft Krise
„Desaströser Abend“ für Slot – Kapitel zu Ende?
Brentford sorgt für eine Überraschung.
Premier League
2:3-Pleite! Liverpool kassiert bitteren Rückschlag
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