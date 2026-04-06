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Adi Hütter
Engländer berichten:
Premier-League-Klub
angelt nach Adi Hütter
Igor Tudor
Tragödie um Igor Tudor
Spurs-Coach erfährt nach Pleite vom Tod des Papas!
Kevin Danso (links) und Tottenham schlittern immer tiefer in die Krise. 
Nach 0:3-Debakel
Danso-Klub Tottenham taumelt dem Abstieg entgegen
Erling Haaland und Manchester City spielten nur Unentschieden gegen Nottingham.
Premier League
Manchester City patzt im Titelkampf, Arsenal siegt
ÖFB-Teamgoalie Tobias Lawal (M.)
Europa League
Genk stolpert mit ÖFB-Mann Lawal ins Achtelfinale
Ein kleiner Finger darf vieles, aber nicht SO abstehen ...
Kicker knallhart
Grusel-Verletzung schmerzt schon beim Hinschauen
Torschütze Benjamin Sesko schreit seine Freude heraus.
Premier League
Joker Sesko schießt Manchester United zum Sieg
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Folge von Montag
Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
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Nottingham gegen Fenerbahce in Torlaune
Die Hollywood-Schauspieler Ryan Reynolds (re.) und Hugh Jackman verfolgten die Auslosung des FA ...
„Heilige Schei**“
Wrexham: Traumlos lässt Reynolds völlig ausflippen
Vitor Pereira
Rettet er den Klub?
Pereira vierter Nottingham-Coach in dieser Saison
In laufender Saison
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Crystal Palace verspielt 2:0! ManCity souverän
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