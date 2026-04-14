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Ein Herz und eine Seele: ViniJR und seine Partnerin Virginia Fonseca
Herzliches Posting
Vinicius Junior: Zumindest
in der Liebe läuft‘s rund
Kylian Mbappe (li.) kassierte eine Platzwunde, aber keinen Elferpfff. Das brachte seinen Trainer ...
Nächster Tiefschlag
Real am Boden: Mbappe voll Blut, Arbeloa voll Wut
Jude Bellingham
Titel nun fast futsch
Real Madrid kassiert den nächsten Tiefschlag
Beste Stimmung beim FC Barcelona
Nach Real-Ausrutscher
Barcelona ist zurück an der Tabellenspitze
Hansi Flick (re.) war nach der Niederlage in Girona richtig sauer. 
Nach Barcelona-Pleite
„Fünf dunkelste Tage“: Flick bricht Interview ab
Einen gebrauchten Abend haben die Spieler des FC Barcelona beim Gastspiel in Girona gehabt …
Spanische Liga
Autsch! Barcelona blamiert sich bei Girona
Schon wieder verletzt!
WM-Traum von Ter Stegen nun endgültig geplatzt?
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Neuer Job für Koller ++ Ofner-Aus in Barcelona
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Warum diese 20 Minuten den Tag viel besser machen
Chris Wilder (l.) und Oliver Arblaster (r.)
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England-Kicker schwängert Tochter seines Trainers
Handball – Das Magazin
Vier HLA-Viertelfinalisten ++ EM-Ticket für Ladies
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WM-Traum von Ter Stegen nun endgültig geplatzt?
Marc-Andre ter Stegen wechselte leihweise zum FC Girona.
Statement nach Wechsel
Ter Stegen: „Ich habe wirklich gemischte Gefühle“
Marc-André ter Stegen
Transfer-News
Fix: Ter Stegen verlässt Barcelona leihweise
Marc-Andre ter Stegen wird den FC Barcelona leihweise verlassen.
Nach langem Konflikt
Ex-Barca-Kapitän Ter Stegen flüchtet zu Rivalen
Für Vinicius Júnior und Co. ein Tag, an dem man besser gar nicht erst aufgestanden wäre?
Spanische Liga
Nur 1:1! Real Madrid patzt bei Nachzügler Girona
Ronald Araujo traf in der Nachspielzeit.
Derbysieg
Barca dank Last-Minute-Tor neuer Tabellenleader
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