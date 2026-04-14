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ÖFB-Legionär Stefan Posch traf sehenswert für Mainz 05.
Posch-Traumtor
Glasner-Elf und Mainz 05
voll auf Halbfinal-Kurs
Barca-Goldtorschütze Ronald Araujo
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5. Sieg in Folge! Barcelona lässt nichts anbrennen
Unter Tränen verließ Jude Bellingham (re.) den Platz. 
Die Diagnose ist da
Bittere Tränen! „Schmerzhafter Ausfall“ bei Real
Kylian Mbappé hat am Ende die Nerven behalten – und Real Madrid zum Sieg geschossen!
Spanische Liga
Last-Minute-Elfer rettet Real 2:1-Sieg gegen Rayo!
Viktor Onopko
Transfer platzte
Ex-Teamspieler verrät: „Ich war Barca zu hässlich“
Real und Vallecano trennen sich 0:0.
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Nullnummer! Real Madrid enttäuscht ohne Alaba
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Nach Verletzung
David Alaba gegen Rayo im Kader von Real Madrid!
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Warum diese 20 Minuten den Tag viel besser machen
Chris Wilder (l.) und Oliver Arblaster (r.)
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England-Kicker schwängert Tochter seines Trainers
Handball – Das Magazin
Vier HLA-Viertelfinalisten ++ EM-Ticket für Ladies
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