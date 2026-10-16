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Bei den Bayern kam Zaragoza kaum zum Einsatz.
Kein Happy End
Transfer-Flop: Bayern?
„Besser, ich schweige“
Beim FC Bayern konnte sich Bryan Zaragoza (l.) bislang nicht durchsetzen.
Odyssee geht weiter
Einigung! Bayern-Flop vor Wechsel nach Barcelona
Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup ist optimistisch.
Nach 2:2 gegen Hearts
Wer bei Rapid (nicht) fehl am Platz ist
Am Rande der Präsentation von Neuzugang Nathaniel Brown ließ Max Eberl durchblicken, wer in ...
„Unser Kader steht“
Eberl knallhart: Dieses Trio soll Bayern verlassen
Max Eberl muss handeln.
Entscheidende Wochen
Ultimatum bis August! Eberl droht Aus bei Bayern
Was für ein Ausraster von Esteban Andrada …
Mega-Strafe fixiert
13 Spiele Sperre für Keeper nach Faustschlag!
Esteban Andrada verlor komplett die Nerven.
Eklat in Spanien
Keeper rastet völlig aus und schlägt wild um sich
Videos
Janine Flock mit ihrem „Niki“.
Niki für Skeleton-Star
Olympiasiegerin Flock ist Sportlerin des Jahres
Dominik Schmid
Interview im Video
Schmid: „Ich bin kein Ballon-d‘or-Verteidiger“
Stephan Embacher (re.) erhielt den „Niki“ für den „Aufsteiger des Jahres“ von Gregor ...
ÖSV-Adler geehrt
Embacher ist Österreichs Aufsteiger des Jahres
Gala-Gast im Talk
Kühbauer scherzt: „Das könnt ihr euch aufmalen“
Max Eberl muss handeln.
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