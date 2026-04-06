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Mathias Honsak (links) will mit dem ÖFB-Team zur WM 2026 fahren! 
Im „Sportkrone“-Interview
ÖFB-Legionär träumt von WM:
„Ich will Rangnick überzeugen“
Marko Arnautovic beim Abschlusstraining des ÖFB-Teams
WM-Showdown für ÖFB
„Das wichtigste und größte Spiel meiner Karriere!“
Rainer Pariasek
Bei ÖFB-Länderspiel
Nach ORF-Machtkampf: Pariasek feiert Comeback
Marko Arnautovic bekam von seinen Mitspielern eine Torte mit der Nummer eins geschenkt.
Historische Leistung
Schöne Geste! Teamkollegen feiern Marko Arnautovic
Gregoritsch scherzt:
„Vielleicht mixen wir noch etwas zum Cola dazu“
San Marino verlor gegen das ÖFB-Team mit 0:10. Dennoch hat der Zwergstaat noch WM-Chancen. 
In der ÖFB-Gruppe
Verrückt! Plötzlich hat auch San Marino WM-Chancen
Andreas Herzog schreibt in seiner „Krone“-Kolumne über Österreichs Niederlage in Rumänien. 
Herzog nach Pleite:
„Mit dem Kontrast konnten wir nie richtig umgehen“
Videos
Folge von Montag
Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
Gregoritsch scherzt:
„Vielleicht mixen wir noch etwas zum Cola dazu“
San Marino verlor gegen das ÖFB-Team mit 0:10. Dennoch hat der Zwergstaat noch WM-Chancen. 
In der ÖFB-Gruppe
Verrückt! Plötzlich hat auch San Marino WM-Chancen
Andreas Herzog schreibt in seiner „Krone“-Kolumne über Österreichs Niederlage in Rumänien. 
Herzog nach Pleite:
„Mit dem Kontrast konnten wir nie richtig umgehen“
Michael Gregoritsch und Co. taten sich gegen die Rumänen schwer. 
Frust beim ÖFB-Team
Gregoritsch nach 0:1: „Damit sollte man aufhören!“
Marko Arnautovic
ÖFB-Held angeschlagen
Rekordmann Marko Arnautovic: Bank statt Startelf
Was ist heute gegen Rumänien drinnen für Christoph Baumgartner und Co.?
WM-Qualifikation
Die Aufstellung: So startet Österreich in Rumänien
Die Schüler bekamen von Außenministerin Beate Meinl-Reisinger Trikots mit Unterschriften ...
Meinl-Reisinger dabei
Schöne Geste nach Amoklauf: Schüler bei ÖFB-Spiel
Herbert Prohaska:
Die Burschen sind abgebrüht genug
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