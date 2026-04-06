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Miroslav Koubek
Neuer Teamchef
74-jähriger Koubek soll Tschechien zur WM führen
Kroatien jubelt über das WM-Ticket.
Spiel gedreht
Kroatien hat das WM-Ticket fix in der Tasche
Es wäre eine große Sensation, wenn es für Färöer noch für die Playoffs reichen würden – von ...
Hilfe von Gibraltar?
Underdog träumt! Wird verrücktes Szenario wahr?
Teamchef Ivan Hasek muss seinen Posten räumen
Nach Quali-Blamage:
Nächster Teamchef muss seinen Posten räumen
Färöer träumen von WM
35 Jahre nach Landskrona gelang nächste Sensation
Für Vigil van Dijk und seine Oranje sind die Finnen kein echtes Hindernis gewesen …
WM-Qualifikation
4:0-Sieg für Holland ++ Färöer besiegen Tschechen!
Bestmarke von 1977
Nach 10:0: Das waren die höchsten Siege des ÖFB
Videos
Folge von Montag
Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
Färöer träumen von WM
35 Jahre nach Landskrona gelang nächste Sensation
Für Vigil van Dijk und seine Oranje sind die Finnen kein echtes Hindernis gewesen …
WM-Qualifikation
4:0-Sieg für Holland ++ Färöer besiegen Tschechen!
Bestmarke von 1977
Nach 10:0: Das waren die höchsten Siege des ÖFB
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