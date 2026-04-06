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Italien-Stürmer Francesco Esposito kann es nicht fassen – seine Squadra Azzurra ist wieder nicht ...
Von Bosnien eliminiert
Super-GAU perfekt! Italien
verpasst auch die WM 2026
Kosovos Nationalteam dürfe sich bei einer erfolgreichen WM-Qualifikation auch über eine ...
Spendable Regierung
Foda-Team winkt bei WM-Teilnahme Millionenprämie
Kosovos Teamchef Franco Foda
Playoff-Finale fixiert
Kosovo-Märchen von Ex-ÖFB-Coach Foda geht weiter!
Türkei-Goldtorschütze Ferdi Kadıoğlu
Sieg gegen Rumänien
1:0! Türkei nimmt vorletzte Hürde auf Weg zur WM
Franco Foda
Gegner in der NL
Kosovo-Teamchef Foda: ÖFB-Team „kein Wunschlos“
Ralf Rangnick
Nations League
Zwei Heimspiele zum Start: ÖFB-Spielplan ist da!
Ralf Rangnick
Nach NL-Auslosung
Das sagt Rangnick zu Kosovo, Israel und Irland!
Videos
Folge von Montag
Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
Franco Foda
Gegner in der NL
Kosovo-Teamchef Foda: ÖFB-Team „kein Wunschlos“
Ralf Rangnick
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Das sagt Rangnick zu Kosovo, Israel und Irland!
ÖFB-Ass Konrad Laimer nimmt sie schon ins Visier – unsere Gegner in der neuen Auflage der ...
Das Nations-League-Los
Österreich trifft auf Israel, Irland und Kosovo!
Italien mit Teamchef Gennaro Gattuso trifft in den WM-Playoffs zuerst auf Nordirland.
WM-Playoffs ausgelost
Italien gegen Nordirland, schwieriger Weg für Foda
Schottland siegt spät gegen Dänemark und fährt 2026 zur WM.
WM-Quali
Last-Minute-Krimi! Schottland siegt gegen Dänemark
Werden Granit Xhaka und Fabian Rieder gegen den Kosovo den inoffiziellen WM-Titel bejubeln ...
Duell mit Foda
So krönt sich die Schweiz heute zum „Weltmeister“!
Franco Foda durfte mit dem Kosovo einen 2:0-Sieg bejubeln.
Es braucht ein Wunder
Foda darf mit Kosovo weiterhin von der WM träumen
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