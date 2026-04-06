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Cristiano Ronaldo
Nach Ellenbogenschlag
Überraschende Strafe der
FIFA für Cristiano Ronaldo
Portugal stürmt ungefährdet zur WM-Endrunde!
Gala ohne Ronaldo
Portugal stürmt mit 9:1 zur WM! Drama um Ungarn
Cristiano Ronaldo sah gegen Irland die Rote Karte und legte sich mit den gegnerischen Fans an. 
Nach Rot gegen Irland
Ronaldo droht Zuschauerrolle beim WM-Auftakt
Erling Haaland und Co. sind praktisch fix für die Fußball-WM 2026 qualifiziert!
Haaland und Co. jubeln
4:1 gegen Esten! Norwegen zu 99 Prozent bei der WM
Cristiano Ronaldo
Das gab‘s noch nie
Ronaldo rastet aus, fliegt vom Platz und verliert
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Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
Hard im Cup-Halbfinale
22:23! Teufelskerl Golub Doknic macht‘s möglich
Cristiano Ronaldo
Das gab‘s noch nie
Ronaldo rastet aus, fliegt vom Platz und verliert
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