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Oliver Glasner mit Matchwinner Ismaila Sarr.
Viel Mühe trotz Überzahl
Glasners Palace zittert
sich weiter, Posch trifft
„Stopplicht“-Kolumne
„Bei Bundesligaklubs sollte ein Umdenken erfolgen“
Marko Arnautovic feierte nach dem Schlusspfiff als einziger österreichischer Spieler mit einem ...
Von „Hasi“ bekommen
Das Geheimnis um den roten Hut von Arnautovic
Das österreichische Fußball-Nationalteam ist erstmals seit 1998 wieder bei einer WM dabei.
Auslosung am 5. Dez.
ÖFB-Fahrplan: Beim Topf herrscht noch Unklarheit
Patrick Wimmer, Konrad Laimer und Christoph Baumgartner (v. l. n. r.)
Voller Selbstvertrauen
Wunschgegner bei der WM? „Wir schlagen alle!“
Alaba und Co. bei der Ankunft am Flughafen in Paphos
Nach Sieg in Zypern
Verspätung, Koffer weg! ÖFB-Trip endete im Chaos
Ralf Rangnicks Schützlinge bewahrten einen kühlen Kopf.
Team blieb standhaft
Das hatte ÖFB-Elf ihren Gegnern auf Zypern voraus
Videos
Folge von Montag
Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
Patrick Wimmer, Konrad Laimer und Christoph Baumgartner (v. l. n. r.)
Voller Selbstvertrauen
Wunschgegner bei der WM? „Wir schlagen alle!“
Alaba und Co. bei der Ankunft am Flughafen in Paphos
Nach Sieg in Zypern
Verspätung, Koffer weg! ÖFB-Trip endete im Chaos
Ralf Rangnicks Schützlinge bewahrten einen kühlen Kopf.
Team blieb standhaft
Das hatte ÖFB-Elf ihren Gegnern auf Zypern voraus
Marko Arnautovic (l.) und Marcel Sabitzer
„Es ist eben ...“
Enttäuschung im Nationalteam? „Im Gegenteil“
Am Dienstag wartet nun der große Showdown gegen Bosnien auf das ÖFB-Team. 
WM-Party wurde vertagt
Jetzt hat ÖFB-Team ein Finale, das keiner wollte
Ralf Rangnick (li.) im Interview mit ORF-Mann Rainer Pariasek.
„Die richtigen Worte“
Rangnick verrät Kabinen-Details um ÖFB-Star Alaba
Großer Jubel beim ÖFB-Team – gibt es noch heute das WM-Ticket?
Showdown am Dienstag
Österreich schlägt Zypern, aber WM muss warten
Stefan Posch (l.)
WM-Quali gegen Zypern
Aussetzer! Posch köpfelt aus drei Metern vorbei
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