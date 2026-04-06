Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Anthony Gordon (links) erzielte einen Viererpack in der ersten Halbzeit.
Fünf Tore vor der Pause
Newcastle United deklassiert
Qarabag Agdam im CL-Playoff
Riesengroßer Jubel bei FK Karabach Agdam
Champions League
Novum! Nach historischem Siegestor fließen Tränen
Champions League
Eigentor kostet Atletico Sieg bei Galatasaray
Frankreich siegte nach Rückstand noch souverän.
WM-Quali
Frankreich und England siegen zum Abschluss
Erling Haaland und Co. sind praktisch fix für die Fußball-WM 2026 qualifiziert!
Haaland und Co. jubeln
4:1 gegen Esten! Norwegen zu 99 Prozent bei der WM
Enzo Fernandez kann’s nicht fassen – sein FC Chelsea ist bei Qarabag Agdam nicht über ein 2:2 ...
Champions League
Chelsea & Villarreal blamieren sich bei Underdogs!
Kylian Mbappe ist angeschlagen.
WM-Qualifikation
Mbappe verletzt: Frankreich ohne Kapitän
Videos
Folge von Montag
Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
Erling Haaland und Co. sind praktisch fix für die Fußball-WM 2026 qualifiziert!
Haaland und Co. jubeln
4:1 gegen Esten! Norwegen zu 99 Prozent bei der WM
Enzo Fernandez kann’s nicht fassen – sein FC Chelsea ist bei Qarabag Agdam nicht über ein 2:2 ...
Champions League
Chelsea & Villarreal blamieren sich bei Underdogs!
Kylian Mbappe ist angeschlagen.
WM-Qualifikation
Mbappe verletzt: Frankreich ohne Kapitän
Frankfreich feiert
WM-Qualifikation
Frankreich siegt souverän, Belgien enttäuscht
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf