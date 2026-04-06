Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
GAK-Trainer Ferdinand Feldhofer
Dritter Winterzugang
„Stabilisator vor der Abwehr“:
GAK holt einen Teamspieler
Deutschlands Bundestrainer Julian Nagelsmann
Mit 6:0 zur WM
Nagelsmann: „… als wäre ich irgendwie sauer“
„Katastrophenkick“
DFB-Fans verärgert: „Alles, aber nicht WM-reif“
Nick Woltemade lässt Deutschland jubeln.
In der WM-Quali
Deutschland siegt ohne Glanz – nun wartet Showdown
Joshua Kimmich hat sich im Training eine Verletzung zugezogen. 
Auch Bayern bangt nun
Trainingsverletzung! Sorgen um DFB-Kapitän Kimmich
Julian Nagelsmann hat seinen Kader für die kommenden WM-Quali-Spiele bekanntgegeben. 
Nagelsmann-Auswahl
Ein Debütant und zwei Rückkehrer im DFB-Kader
DFB-Teamspieler David Raum
Böse Hass-Nachrichten:
„Eltern hätten dich Missgeburt abtreiben sollen“
Videos
Folge von Montag
Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
Joshua Kimmich hat sich im Training eine Verletzung zugezogen. 
Auch Bayern bangt nun
Trainingsverletzung! Sorgen um DFB-Kapitän Kimmich
Julian Nagelsmann hat seinen Kader für die kommenden WM-Quali-Spiele bekanntgegeben. 
Nagelsmann-Auswahl
Ein Debütant und zwei Rückkehrer im DFB-Kader
DFB-Teamspieler David Raum
Böse Hass-Nachrichten:
„Eltern hätten dich Missgeburt abtreiben sollen“
Ärger nach Sieg
Nagelsmann von Reporterin genervt: „Wo steht das?“
Joshua Kimmich traf im Doppelpack
Doppelpack von Kimmich
Deutschland siegt 4:0 und ist jetzt Spitzenreiter
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf