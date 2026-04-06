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Oluwaseun Adewumi
Rückschlag in EM-Quali
Österreichs U21-Team
verliert in Belgien mit 0:1!
Wie 2018 und 2022 müssen die „Azzurri“ den Weg über das Playoff finden.
Playoffs um WM-Tickets
„Gewinnen um jeden Preis!“ Italien zittert wieder
FIFA-Boss Gianni Infantino (li.) nahm den Rassismus-Vorfall um Benfica-Profi Gianluca Prestianni ...
„So einfach ist das“
Infantino fordert: Rote Karte für Mund zuhalten
Iran blickt nach dem US-Angriff trübe auf die Fußball-WM 2026.
Nach US-Angriff
Irans Verbandspräsident: „Trübe Aussichten für WM“
Der VAR wird in Zukunft wohl mehr Befugnisse bekommen ...
Kleine Revolution
Regelhüter planen mehr Macht für Video-Referee!
Die Hollywood-Schauspieler Ryan Reynolds (re.) und Hugh Jackman verfolgten die Auslosung des FA ...
„Heilige Schei**“
Wrexham: Traumlos lässt Reynolds völlig ausflippen
Bei Ecken und Karten
Video-Referees sollen nun noch mehr Macht bekommen
Videos
Folge von Montag
Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
Der VAR wird in Zukunft wohl mehr Befugnisse bekommen ...
Kleine Revolution
Regelhüter planen mehr Macht für Video-Referee!
Die Hollywood-Schauspieler Ryan Reynolds (re.) und Hugh Jackman verfolgten die Auslosung des FA ...
„Heilige Schei**“
Wrexham: Traumlos lässt Reynolds völlig ausflippen
Bei Ecken und Karten
Video-Referees sollen nun noch mehr Macht bekommen
Kommen bei Eckstößen bald Videobeweise zum Einsatz?
Schiri-Chef ist dafür
Kommt Videobeweis bei Ecken und Gelb-Roten Karten?
Schottland siegt spät gegen Dänemark und fährt 2026 zur WM.
WM-Quali
Last-Minute-Krimi! Schottland siegt gegen Dänemark
Jeremy Doku (links) muss noch auf das WM-Ticket warten.
Später Ausgleich
Nur Remis: Belgien muss noch auf WM-Ticket warten
Bei der offiziellen Vorstellung in Mexiko vor wenigen Wochen konnte Aaron Ramsey noch lächeln.
Mexiko-Klub tobt
Hund ist Schuld! Ex-Arsenal-Kicker droht Ärger
Jakob Schöller verletzte sich beim U21-Match gegen Wales.
Schulterverletzung
U21-Teamspieler Schöller fehlt Rapid wochenlang
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