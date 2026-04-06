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Cristiano Ronaldo
Nach Ellenbogenschlag
Überraschende Strafe der
FIFA für Cristiano Ronaldo
Mit seiner Aktion gegen Dara O‘Shea machte sich Ronaldo keinen Gefallen ...
„Das Mindeste, ...“
Portugals Presse: „Cristiano sollte sich schämen“
Cristiano Ronaldo sah gegen Irland die Rote Karte und legte sich mit den gegnerischen Fans an. 
Nach Rot gegen Irland
Ronaldo droht Zuschauerrolle beim WM-Auftakt
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Verstoß gegen Statuten
Irland will Israels Ausschluss aus UEFA-Bewerben
Nick Woltemade erzielte den goldenen Treffer.
WM-Quali
Deutschland müht sich in Nordirland zum Sieg
Mikel Oyarzabal, Spaniens Torschütze zum 2:0 gegen Georgien …
WM-Qualifikation
Spanien, Italien und Portugal fahren Siege ein!
Videos
Folge von Montag
Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
Nick Woltemade erzielte den goldenen Treffer.
WM-Quali
Deutschland müht sich in Nordirland zum Sieg
Mikel Oyarzabal, Spaniens Torschütze zum 2:0 gegen Georgien …
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