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Mircea Lucescu
Verband bestätigt:
Rumäniens Teamchef nach
Kollaps zurückgetreten
Im Tal der Tränen: Italien verpasst zum dritten Mal in Serie die WM.
Wieder keine WM ...
Horror-Hattrick perfekt! Italien im Tal der Tränen
Wer hätte das nach der verpatzten Quali-Gruppenphase gedacht: Die Schweden fahren zur ...
Nach Krimi gegen Polen
In Quali-Gruppe sieglose Schweden fahren zur WM!
Kosovos Nationalteam dürfe sich bei einer erfolgreichen WM-Qualifikation auch über eine ...
Spendable Regierung
Foda-Team winkt bei WM-Teilnahme Millionenprämie
Mircea Lucescu
Mircea Lucescu
Rumänien-Coach vor Training ins Spital gebracht
Türkei-Goldtorschütze Ferdi Kadıoğlu
Sieg gegen Rumänien
1:0! Türkei nimmt vorletzte Hürde auf Weg zur WM
Profi-Fußballer Baran Vardar (20) ist an Krebs verstorben.
Klub trauert
Profi-Fußballer stirbt mit 20 Jahren an Krebs
Videos
Folge von Montag
Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
Mircea Lucescu
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Türkei-Goldtorschütze Ferdi Kadıoğlu
Sieg gegen Rumänien
1:0! Türkei nimmt vorletzte Hürde auf Weg zur WM
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Klub trauert
Profi-Fußballer stirbt mit 20 Jahren an Krebs
„Wundertor“-Zauberer Arda Güler (Mitte) lässt sich feiern ...
„Wunder von Güler“
Tor aus 68 Metern! Fußball-Welt feiert Real-Ass
Die Abreise des iranischen Frauen-Fußballnationalteams aus Australien verlief Augenzeugen ...
Dramatische Szenen
Tränen und Angst bei Irans Fußball-Frauen
Wird das Playoff-Spiel des Irak verschoben? 
Wegen Iran-Konflikt
Irak fordert jetzt Verlegung von WM-Playoff-Spiel
Evan Eghosa Aisowieren wechselt zum SV Ried.
Wechsel offiziell
Bundesligist Ried schlägt bei Zweitligist FAC zu
Ins Trainingslager der Bullen nachgereist: Valentin Zabransky (re.).
„Krone“-Kolumne
Jungbulle darf sich erstmals unter Letsch zeigen
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