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Mircea Lucescu
Verband bestätigt:
Rumäniens Teamchef nach
Kollaps zurückgetreten
Kosovos Nationalteam dürfe sich bei einer erfolgreichen WM-Qualifikation auch über eine ...
Spendable Regierung
Foda-Team winkt bei WM-Teilnahme Millionenprämie
Mircea Lucescu
Mircea Lucescu
Rumänien-Coach vor Training ins Spital gebracht
Kosovos Teamchef Franco Foda
Playoff-Finale fixiert
Kosovo-Märchen von Ex-ÖFB-Coach Foda geht weiter!
Türkei-Goldtorschütze Ferdi Kadıoğlu
Sieg gegen Rumänien
1:0! Türkei nimmt vorletzte Hürde auf Weg zur WM
Thomas Letsch
Kurioser Grund
Darum muss Red Bull Salzburg auf Neuen verzichten
Redzic (M.) mit den Klubbossen Reiter (li.) und Mann.
Er ist Nationalspieler
Salzburg hat endlich neuen Stürmer gefunden
Videos
Folge von Montag
Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
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Leonardo Lukacevic verlässt den SCR Altach
Vertrag bis 2027
Altachs Lukacevic unterschreibt in der Slowakei
Ärger für Denis Vavro!
Untersuchungen laufen
Jugendlichen geschlagen! Eklat um „Wölfe“-Kicker
Der Georgier Gizo Mamageishvili unterschrieb bei Sturm bis 2029.
Verstärkung in Graz:
Ein Meister-Kapitän aus Tiflis dockt bei Sturm an
Unsere U17-Burschen haben auch ohne den WM-Titel Historisches geleistet.
Finale verloren, aber:
Historische Leistung! Unsere größten Sternstunden
Umkämpft: Viennas Ines Sarac gegen Austrias Kathi Schiechtl.
Nur 0:0 bei der Vienna
Siegesserie gerissen! Austria „patzte“ im Derby
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