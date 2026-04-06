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Dutzende Festnahmen!
Wettskandal in Tschechien
Alexander Schriebl
Die Töpfe im Überblick
WM-Quali: Diese Topgegner drohen dem ÖFB-Team
Laura Feiersinger wurde von ihren Teamkolleginnen gebührend gefeiert.
Klassenerhalt fixiert
ÖFB-Stütze beendet ihre Nationalteamkarriere
Die ÖFB-Frauen dürfen jubeln.
Nations League
ÖFB-Frauen fixieren Verbleib in Liga A
Färöer träumen von WM
35 Jahre nach Landskrona gelang nächste Sensation
Marie-Therese Höbinger (hier im ÖFB-Dress) hat sich bei einem Spiel für ihren FC Liverpool wohl ...
In 26. Minute out
Bangen um verletzte ÖFB-Teamstütze Höbinger!
Für Vigil van Dijk und seine Oranje sind die Finnen kein echtes Hindernis gewesen …
WM-Qualifikation
4:0-Sieg für Holland ++ Färöer besiegen Tschechen!
Videos
Folge von Montag
Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
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