Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Elias Kircher (re.) soll keine Rolle mehr spielen in Bischofshofen.
Talente im Fokus
Bischofshofen richtet Blick auf die nächste Saison
ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick
Am Donnerstag
ÖFB-Team erfährt Gegner für die Nations League
FIFA-Boss Gianni Infantino und Russlands Präsident Wladimir Putin im Juni 2018
„Auf jeden Fall“
Paukenschlag! Infantino will Comeback von Russland
Auf wen treffen Christoph Baumgartner, Marcel Sabitzer und Co.?
Auslosung in Brüssel
ÖFB erfährt Nations-League-Gegner am 12. Februar
Andrej Schewtschenko
Legende Schewtschenko:
„Bin ein extrem großer Fan von Österreichs Team“
Andrej Schewtschenko und Josef Pröll unterzeichneten ein Memorandum.
Legende besucht Wien
ÖFB schließt Abkommen mit Ukraines Verband
Teamchef Alexander Schriebl
Camp in Spanien
ÖFB-Frauen verlieren Testspiel trotz Blitz-Führung
Videos
Folge von Montag
Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
Andrej Schewtschenko
Legende Schewtschenko:
„Bin ein extrem großer Fan von Österreichs Team“
Andrej Schewtschenko und Josef Pröll unterzeichneten ein Memorandum.
Legende besucht Wien
ÖFB schließt Abkommen mit Ukraines Verband
Teamchef Alexander Schriebl
Camp in Spanien
ÖFB-Frauen verlieren Testspiel trotz Blitz-Führung
Frankreich siegte nach Rückstand noch souverän.
WM-Quali
Frankreich und England siegen zum Abschluss
Kylian Mbappe
WM-Qualifikation
Frankreich bucht WM-Ticket mit Tor-Gala
Kylian Mbappé
Zehn Jahre danach
Mbappe und Co. gedenken Terrornacht-Opfer
Diese ÖFB-Fans freuen sich schon auf das nächste Fußballfest in Bukarest.
Nach 10:0-Gala in Wien
Euphorie pur! ÖFB-Fans fliegen schon nach Bukarest
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf