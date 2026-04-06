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Robert Lewandowski
Spanische Liga
Lewandowski führt Barca spät
zu Sieg bei Atletico Madrid!
Barca-Goldtorschütze Ronald Araujo
Spanische Liga
5. Sieg in Folge! Barcelona lässt nichts anbrennen
Lionel Messi und Co. treffen auf Mauretanien und Sambia. 
Testspiel-Chaos
Fußball-Exoten statt Europameister für ÖFB-Gegner
PSG-Coach Luis Enrique
Unangenehmer Gegner
Titelverteidiger PSG ist „immer unberechenbar“!
Raphinha
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Raphinha-Dreierpack! Barcelona schießt Sevilla ab
Spanien gegen Argentinien – das hätte auch zum Duell zwischen Lamine Yamal und Lionel Messi ...
Wegen Iran-Krieg
„Finalissima“ Spanien gegen Argentinien abgesagt
Real Madrids Torschütze zum 1:0 – Antonio Rüdiger
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Real Madrid erledigt Pflichtaufgabe gegen Elche!
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Folge von Montag
Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
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„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
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La Liga
Yamal schießt Barcelona zu Sieg in Bilbao
Luis Enriques Kommentar zum Rassismus-Eklat um Vinicius Junior blieb relativ stumm.
Interessante Reaktion
Eklat um Vinicius Junior? Luis Enrique schweigt
Martin Demichelis (M.) hier mit Jürgen Klinsmann und Willy Sangol
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Früherer Bayern-Kicker neuer Trainer von Mallorca
Einen gebrauchten Abend haben die Spieler des FC Barcelona beim Gastspiel in Girona gehabt …
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Autsch! Barcelona blamiert sich bei Girona
Vinicius Junior
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4:1! Real Madrid gegen Real Sociedad souverän
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