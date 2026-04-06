Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Sieger? Nein, hat’s nicht gegeben bei Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Köln ...
Deutsche Bundesliga
Eintracht Frankfurt verspielt
2:0-Führung gegen 1. FC Köln!
Für Leo Querfeld und Co. hat es gegen den FC St. Pauli keinen Sieg gegeben …
Deutsche Bundesliga
Kein Sieger im Duell von Union und St. Pauli!
Lange Zeit hat es bei VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund nicht nach einem Sieger ausgesehen ...
Deutsche Bundesliga
Dortmund besiegt Stuttgart dank spätem Turbo-Boost
Beinahe hätte der FC Bayern beim SC Freiburg Punkte liegen gelassen – aber nur beinahe ...
Mit 100. Saisontor
3:2 nach 0:2! Bayern dreht irre Partie in Freiburg
Von 2006 bis 2021 war Löw Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft. 
Pension muss warten
Bald Teamchef bei WM? Das sagt Joachim Löw selbst
Nnamdi Collins im Ländermatch gegen die Slowakei
Trainer bestätigt:
Böse Verletzung! Saison für DFB-Teamspieler vorbei
Jogi Löw
Seit 2021 ohne Job
Comeback? Jogi Löw verhandelt mit WM-Teilnehmer!
Videos
Folge von Montag
Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
Von 2006 bis 2021 war Löw Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft. 
Pension muss warten
Bald Teamchef bei WM? Das sagt Joachim Löw selbst
Nnamdi Collins im Ländermatch gegen die Slowakei
Trainer bestätigt:
Böse Verletzung! Saison für DFB-Teamspieler vorbei
Jogi Löw
Seit 2021 ohne Job
Comeback? Jogi Löw verhandelt mit WM-Teilnehmer!
Laura Wienroither und Eileen Campbell sind zurück im Frauen-Nationalteamkader.
Nach Verletzungspause
Gegen Deutschland: Zwei Comebacks im ÖFB-Teamkader
Schalke-Trainer Miron Muslic
Italiener spekulieren
Holt Miron Muslic Milan-Stürmer nach Schalke?
Die Deutschen gewannen im Testspiel gegen Ghana knapp mit 2:1.
Pfiffe gegen DFB-Star
Aufreger nach Sieg: „Ist für Deutschland unwürdig“
Otto Addo ist nicht mehr Teamchef von Ghana.
Reißleine gezogen
Vier Stunden nach Abpfiff: Ghana feuert Trainer!
ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel
Klare Regeln gefordert
„Dieses Feilschen um junge Menschen ist nicht gut“
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf