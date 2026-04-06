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Polen verpasste die WM-Teilnahme.
„Schiedsrichterkatastrophe“
Polen schäumen: „Billiger
Zirkus“, „wir wurden betrogen“
Italien-Stürmer Francesco Esposito kann es nicht fassen – seine Squadra Azzurra ist wieder nicht ...
Von Bosnien eliminiert
Super-GAU perfekt! Italien verpasst die WM 2026
Wie 2018 und 2022 müssen die „Azzurri“ den Weg über das Playoff finden.
Playoffs um WM-Tickets
„Gewinnen um jeden Preis!“ Italien zittert wieder
Isak Dahlqvist unterschrieb bei Blau-Weiß Linz.
Vertrag bis 2028
Blau-Weiß Linz verpflichtet schwedischen Flügel
Das Sensationsteam Mjällby ist vorzeitig schwedischer Meister. 
Mit Mega-Vorsprung
Märchen perfekt: Überraschungsteam ist Meister!
Graham Potter
Statt Tomasson
Ex-Chelsea-Coach Potter neuer Schweden-Teamchef
Videos
Folge von Montag
Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
Das Sensationsteam Mjällby ist vorzeitig schwedischer Meister. 
Mit Mega-Vorsprung
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