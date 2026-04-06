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Vinicius Junior, Kylian Mbappe, Lionel Messi und Cristiano Ronaldo (v.l.n.r.) streiten sich ...
Streit um Trophäe
Messi, Ronaldo, Vini und Co.
basteln bereits am WM-Pokal
Raphaël Guerreiro (r.).
Jetzt ist es fix
Bayern verkündet: Nationalspieler im Sommer weg
Das Aztekenstadion: Mexikos Fußballtempel
Tragödie vor Testspiel
Fan stürzt im renovierten WM-Stadion in den Tod
Super Einstand für Melih Akbulut.
Leihe aus Vorarlberg
Bischofshofens neuer Knipser hat noch einiges vor
Cristiano Ronaldo
Behandlung in Madrid
Ronaldo verpasst Länderspiele wegen Verletzung
Messi jubelte über seinen 900. Karriere-Treffer.
Trotzdem ausgeschieden
Schneller als Ronaldo: Messi erreicht Meilenstein!
Gareth Bale (l.) und Cristiano Ronaldo (r.)
Waliser packt aus:
In diesen Momenten war Ronaldo sauer auf Bale
Videos
Folge von Montag
Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
Cristiano Ronaldo
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Trotzdem ausgeschieden
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Jose Mourinho
Rot für Kick-Jubel
Eklat um Jose Mourinho: „50 Mal Verräter genannt!“
Lionel Messi erzielte das 899. Tor seiner Karriere. 
Kurz vor Meilenstein
Messi gelang für Inter Miami 899. Karrieretor
Cristiano Ronaldo
Bei Arzt in Spanien
Ronaldo „schlimmer als erwartet“ verletzt
Trikot als Geschenk
Lionel Messi zu Gast bei Trump im Weißen Haus
Cristiano Ronaldo verletzte sich im Spiel gegen Al Fayha.
Pause für Superstar
Ronaldo verletzt: Al-Nassr gibt Diagnose bekannt
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