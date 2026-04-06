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James Rodriguez wurde mit einer starken Dehydration ins Krankenhaus gebracht.
Vorfall wirft Fragen auf
James Rodriguez im Spital –
was bedeutet das für WM?
Vinicius Junior läuft mit der Trikotnummer 10 auf.
„Nichts gezeigt“
Ex-Brasilien-Kicker „richtig wütend“ auf Vini Jr.
Michael Olise und Eduardo Camavinga
„Droht“ Bayern-Kicker
Real-Ass: „Wenn‘s sein muss, werde ich dich töten“
Desire Doue (l.) erzielte einen Doppelpack.
Souveräner Sieg
Frankreich gewinnt Test gegen Kolumbien dank Doue
Frankreichs Dayot Upamecano flog mit einer Notbremse gegen Brasilien vom Platz.
Bayern freut‘s
Heimreise nach Rot: „Ich werde ihn freistellen“
Große Freude bei den Franzosen …
Hochklassiges Duell
2:1! Frankreich besiegt Brasilien im Test-Hit
Zinedine Zidane
Statt Deschamps
Zidane soll nach der WM Frankreich-Coach werden
Videos
Folge von Montag
Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
Frankreichs Dayot Upamecano flog mit einer Notbremse gegen Brasilien vom Platz.
Bayern freut‘s
Heimreise nach Rot: „Ich werde ihn freistellen“
Große Freude bei den Franzosen …
Hochklassiges Duell
2:1! Frankreich besiegt Brasilien im Test-Hit
Zinedine Zidane
Statt Deschamps
Zidane soll nach der WM Frankreich-Coach werden
Neymar ist erneut nicht Teil des brasilianischen Nationalteam-Kaders. 
Debütant nominiert
WM-Traum vorbei? Neymar nicht in Brasilien-Kader
Luca Zidane
Österreich-Gegner
Zidane trotz Sperre in WM-Partien spielberechtigt
Samson Baidoo klatscht ab.
League 1
Lens siegt mit Baidoo und ist wieder Spitzenreiter
Zinedine Zidane weiß, wie es bei den „Königlichen“ läuft.
Grund für Alonso-Aus?
Zidane über Real: „Wer das nicht versteht, …“
Jubel hier, Entsetzen da – Paris FC eliminiert PSG im französischen Cup ...
Milliarden-Klub out
Sensationell! Paris FC eliminiert Paris SG im Cup
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