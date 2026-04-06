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Italien-Stürmer Francesco Esposito kann es nicht fassen – seine Squadra Azzurra ist wieder nicht ...
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Rückschlag in EM-Quali
Österreichs U21-Team verliert in Belgien mit 0:1!
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Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
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„Schock“: Hirntumor bei Trainer-Legende entdeckt
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Mit Drama zur WM
Schotten feiern Fallrückzieher und 50-Meter-Tor
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WM-Quali
Last-Minute-Krimi! Schottland siegt gegen Dänemark
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