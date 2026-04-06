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Jubel bei Mexiko
Sicherungsmaßnahmen
Unruhen im Land: Mexiko schlägt Island mit 4:0
Sorgen um Norweger
„Schock“: Hirntumor bei Trainer-Legende entdeckt
Erling Haaland und Co. sind praktisch fix für die Fußball-WM 2026 qualifiziert!
Haaland und Co. jubeln
4:1 gegen Esten! Norwegen zu 99 Prozent bei der WM
Jean-Philippe Mateta (li.) zählt zu den Schlüsselspielern von Oliver Glasner.
Ex-Kollege außer sich
„Ekelhaft“: Interview-Wirbel um Glasner-Schützling
Dayot Upamecano (links) erlebte einen gebrauchten Abend.
Patzer in WM-Quali
„Wurde überrumpelt!“ Harte Kritik an Bayern-Kicker
Franco Foda
WM-Qualifikation
Foda gewinnt in Schweden, Frankreich stolpert
Kylian Mbappe ist angeschlagen.
WM-Qualifikation
Mbappe verletzt: Frankreich ohne Kapitän
Videos
Folge von Montag
Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
Dayot Upamecano (links) erlebte einen gebrauchten Abend.
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